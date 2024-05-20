Arbitraje Inversionista-Estado o Arbitraje entre Inversor o Inversionista y Estado

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En inglés: Investor-State Arbitration. Este nuevo derecho está codificado principalmente en una vasta red de tratados bilaterales y multilaterales de inversión, apoyada por un cuerpo de derecho internacional consuetudinario en constante evolución.

A continuación se presenta una visión general de los capítulos siguientes. La doctrina suele ofrecer un análisis de los daños sufridos por los inversores extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que…