Arbitraje Internacional en el Sector Energético

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Las controversias en el sector de la energía y los recursos naturales constituyen el núcleo del arbitraje internacional. Con más arbitrajes en el sector energético internacional que en cualquier otro sector, no es sorprendente que los laudos más valorados en la historia del arbitraje provengan de arbitrajes relacionados con la energía. Las disputas energéticas a menudo involucran temas complejos y controvertidos relacionados con la seguridad, la soberanía y el bienestar público. El arbitraje inte…