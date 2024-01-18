Arbitraje Laboral

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

El arbitraje en los conflictos laborales individuales en Italia

EVOLUCIÓN NORMATIVA

Desde los orígenes hasta el advenimiento del fascismo

Las primeras experiencias de arbitraje laboral en Italia se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, en paralelo a la aparición del nuevo modo de producción industrial. En esta fase, el arbitraje se caracteriza esencialmente por ser un medio de solución del conflicto colectivo emergente, confi…