Arbitraje Obligatorio

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Noción de Arbitraje Obligatorio

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de arbitraje obligatorio, la siguiente definición: Tipo de arbitraje en el que las partes están legalmente obligadas a someterse a la decisión vinculante de un tercero para la solución de una disputa o controversia. La legislación española prevé esta forma de arbitraje en el caso de huelgas qu…