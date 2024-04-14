Arbitraje sobre Contratos de Inversión

Este artículo es una ampliación de las guías y los cursos de Lawi. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Contract Claims vs Treaty Claims (en Arbitraje)

Concepto de contract claims vs treaty claims en relación a este ámbito: En multitud de ocasiones, la inversión extranjera se articula por medio de contratos directos entre el inversor y el Estado receptor de la inversión o alguna de sus subdivisiones territoriales u organizativas. Esto da lugar a que una misma actuación del Estado receptor de la inversión pueda tener una vertiente de incumplimiento contractual y…