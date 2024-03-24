Árbitro de Urgencia

Este artículo es un complemento de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Se trata, con esta figura, mejorar la eficacia del arbitraje. El árbitro de emergencia se encuentra regulado en varias cortes de arbitraje internacionales, como la Cámara de Comercio Internacional de París y la Corte de Arbitraje de Estocolmo. Con el árbitro de urgencia, varias cortes de arbitraje se unen a la tendencia seguida por otras instituciones arbitrales de ámbito internacional a fin de dar respuesta a la necesidad de las partes en conflicto que, ante el vacío decisorio en la fase pre-arbitral del procedimiento arbi…