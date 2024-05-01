Asimilación Cultural de Inmigrantes

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Asimilación Cultural de Inmigrantes

Los conceptos de diversidad cultural e identidad cultural están en primera línea del debate político en muchas sociedades occidentales. En Europa, el debate se ve estimulado por las presiones políticas asociadas a los flujos de inmigración, que están aumentando en muchos países europeos. Hacer frente a la heterogeneidad étnica y cultural asociada a estas tendencias es uno de los retos más importantes a los que se enfrentarán las sociedades europeas. El debate sobre los costes y beneficios percibidos de la diversidad cultural ya es intenso. Esto queda bien ilustrado, por ejemplo, en Francia, donde las discusiones sobre el uso del velo islámico y el burka estimularon, a su vez, un debate público sobre la identidad nacional. Del mismo modo, la reciente votación en Su…