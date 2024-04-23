La Asistencia Social Cristiana

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la asistencia social cristiana. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del trabajo y relaciones laborales, de esta revista de derecho empresarial:

Historia de la Asistencia Social en Europa Central

Se dividirá en tres períodos históricos, como a continuación se ve.

Edad Media

La asistencia en la Edad Media era competencia de la Iglesia. Desde el principio, los obispos eran responsables de los pobres de sus diócesis, y los primeros hospitales fueron creados por obispos antes de ser fundados por órdenes religiosas (véase sobre hos…