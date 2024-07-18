Aspectos Económicos de la Criminalidad
Ciclo económico y delincuencia, causas, formas, y efectos en los mercados
Aspectos Económicos de la Delincuencia y la Criminalidad
Los motivos económicos suelen estar en el origen de los comportamientos delictivos con ánimo de lucro. El comportamiento delictivo, excluyendo el provocado por trastornos de la personalidad o impulsos emocionales irracionales, obedecería a la regla de la racionalidad. Es decir, el delincuente sería sensible tanto a los beneficios como a los costes estimados de su comportamiento, y muchos de éstos pertenecen al ámbito del riesgo de castigo. La teoría microeconómica puede explicar algunos comportamientos delictivos y ayudar a disminuirlos contribuyendo a la formación de políticas que reduzcan sus beneficios y aumenten sus costes. Se trata de una primera relación entre economía y delincuencia.
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Una segunda relación se refiere al …