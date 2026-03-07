En España, un préstamo de una empresa a un particular (ya sea un empleado, socio o tercero) es una operación legal pero con implicaciones fiscales estrictas para evitar que Hacienda lo considere una donación encubierta o una retribución salarial.

Nota: En España, las sociedades no “donan” como los particulares.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Aunque la operación está sujeta al ITP, los préstamos están exentos de pago.

Obligación : El particular (prestatario) debe presentar el Modelo 600 en la oficina de Hacienda de su Comunidad Autónoma.

Plazo: Se dispone de un mes desde la firma del contrato para realizar este trámite gratuito.

El tipo de interés y las “Operaciones Vinculadas”

Este es el punto más crítico si el particular es socio o administrador de la empresa.

Interés de mercado : La ley exige que, en este caso, el préstamo se pacte a un tipo de interés de mercado (similar al que ofrecería un banco). En préstamos personales, el interés medio cobrado por los bancos en España ronda el 7,41% TAE (datos de finales de 2025)

Préstamos sin interés: Si la empresa presta dinero al 0%, Hacienda puede realizar un ajuste fiscal, obligando a la empresa a tributar por unos intereses que no ha cobrado y al particular a declarar esa ventaja como una retribución.

Tributación para el Particular (IRPF)

Si hay intereses : El particular no tributa por el capital recibido (no es renta), pero si el préstamo es por su condición de empleado, el ahorro en intereses respecto al mercado se considera retribución en especie y debe tributar en su IRPF.

Devolución: Las cuotas de devolución no desgravan en la declaración de la renta.

Nota: El interés legal del dinero se sitúa en el 3,25%, como la referencia mínima habitual para contratos entre particulares o empresas si no se quiere aplicar un tipo de mercado bancario.

Tributación para la Empresa (Impuesto de Sociedades)

Ingresos financieros : Los intereses que recibe la empresa se consideran ingresos y tributan en el Impuesto de Sociedades (generalmente al 25% o tipo reducido según el tamaño de la entidad).

Retenciones: La empresa debe practicar una retención (normalmente del 19%) sobre los intereses que el particular le pague, si este último actúa en el marco de una actividad económica.

Recomendaciones de formalización

Para evitar problemas con la Agencia Tributaria, el préstamo debe estar documentado en un contrato escrito que detalle:

Importe exacto y plazo de devolución.

Tipo de interés aplicado (debe ser de mercado).

Calendario de amortización y cuenta bancaria para los ingresos.

Si el calendario de pagos pactado no se cumple

En este caso, Hacienda suele activar una inspección bajo la sospecha de que el préstamo es, en realidad, una donación encubierta o un sobresueldo (renta del trabajo) para evitar pagar impuestos.

Estas son las consecuencias principales:

Reclasificación de la operación

Si Hacienda detecta que no hay intención real de devolver el dinero (falta de pagos periódicos), anulará la calificación de “préstamo” y lo tratará como:

Donación: Si el particular es un tercero o familiar. El particular deberá pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , que suele ser mucho más caro que los intereses del préstamo, más una sanción.

Retribución de fondos propios (Dividendo): Si el particular es socio. Se le obligará a tributar en su IRPF como rentas del ahorro.

Salario en especie: Si el particular es administrador o empleado. La empresa tendrá que pagar las cotizaciones a la Seguridad Social no ingresadas y el empleado tributará por ese ingreso en su base general del IRPF.

Pérdida de la exención en el ITP

Al registrar el préstamo con el Modelo 600, te beneficias de una exención (pagas 0€). Si no se cumple el contrato, Hacienda considera que el documento era falso o simulado, eliminando la exención y reclamando el impuesto junto con intereses de demora.

Sanciones y Recargos

Además de pagar los impuestos que intentaste evitar, Hacienda impondrá:

Sanciones: Suelen oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad que se dejó de pagar.

Intereses de demora: Actualmente fijados en el 4,0625% sobre la deuda tributaria resultante.

¿Cómo evitar problemas si hay dificultades de pago?

Si el particular no puede cumplir el calendario original, lo mejor es documentar el cambio antes de que Hacienda pregunte:

Adenda al contrato: Firmar un anexo donde se amplíe el plazo o se carezca el pago temporalmente.

Registro oficial: Volver a presentar ese anexo mediante un nuevo Modelo 600 (sigue siendo gratuito) para que conste la nueva fecha de vencimiento.

Prueba de pago parcial: Es vital que, aunque sea poco, existan transferencias bancarias que demuestren el intento de devolución.

La cláusula de incumplimiento

Para que el contrato sea creíble ante Hacienda, la cláusula de incumplimiento debe ser realista y demostrar que la empresa actuará para recuperar su dinero (como haría un banco). La siguiente es un ejemplo de redacción jurídica sencilla que puedes adaptar:

Propuesta de Cláusula de Incumplimiento

CLÁUSULA [X].- INCUMPLIMIENTO Y VENCIMIENTO ANTICIPADO. Intereses de demora: En caso de retraso en el pago de cualquiera de las cuotas pactadas, la cantidad adeudada devengará, sin necesidad de requerimiento previo, un interés de demora del [especificar %, por ejemplo, 4,06%] anual hasta su completo pago. Vencimiento anticipado: La Entidad Prestamista podrá dar por vencido el préstamo y exigir la devolución inmediata del capital pendiente más los intereses devengados si el Prestatario incumple el pago de [número, ej. dos] cuotas consecutivas. Acciones legales: El impago facultará a la empresa para ejercitar las acciones legales oportunas para el recobro de la deuda, corriendo a cargo del Prestatario los gastos derivados de dicha reclamación.

Por qué esta cláusula protege ante una inspección

Demuestra “Ánimo de Lucro”: Hacienda sospecha cuando un préstamo no tiene consecuencias por impago. Al incluir intereses de demora, dejas claro que es una operación comercial real. Evita la presunción de Donación: Si un socio deja de pagar y la empresa no hace nada, Hacienda dirá que es un regalo. Si el contrato dice que la empresa puede y debe reclamar, la defensa jurídica es mucho más sólida. Flexibilidad: Aunque pongas que la empresa “podrá exigir” la devolución, no te obliga a ir a juicio el primer día, pero sí te da la base legal para justificar por qué el dinero sigue en manos del particular sin ser un sueldo.

Un consejo clave

Si el particular realmente no puede pagar, no dejes el contrato morir. Firma un Anexo de Novación (ampliación de plazo) y preséntalo en la oficina de tributos de tu Comunidad Autónoma con un nuevo Modelo 600. Es la única forma de “avisar” oficialmente a Hacienda de que el dinero se devolverá más tarde.

Ejemplo: Préstamo de devolución única al final a 7 años

Estos son algunos de los riesgos específicos de un préstamo “bullet” (devolución única al final) a 7 años:

Riesgo de “Donación Encubierta”

Si el préstamo es al 0% de interés y se devuelve íntegro a los 7 años, Hacienda puede sospechar que el dinero nunca volverá y que es una donación para evitar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Es vital presentar el Modelo 600 al inicio y que, al llegar el año 7, exista una transferencia bancaria que demuestre la devolución total.

El “Interés de Mercado” y el IRPF

Aunque no haya vinculación, la normativa de IRPF (Art. 6.5) presume que todas las prestaciones de bienes o servicios son retribuidas, salvo prueba en contrario.

Si pactáis 0%: Debéis poder demostrar que no hay un intercambio de favores detrás.

Si pactáis intereses: La empresa debe declarar esos intereses como ingreso cada año (si se devengan anualmente) o al final. El particular deberá practicar una retención del 19% sobre los intereses que pague a la empresa y formalizar el ingreso en Hacienda (Modelo 123).

Riesgo de Prescripción y Control

Hacienda tiene 4 años para revisar impuestos. En un préstamo a 7 años con pago único:

El plazo de prescripción para Hacienda empieza a contar desde que vence el préstamo (al final de los 7 años).

Esto significa que Hacienda puede pedir explicaciones sobre el origen y destino del dinero hasta 11 años después de la firma del contrato.

Justificación del “Por qué”

Si la empresa presta dinero a un tercero sin intereses y sin cobrar cuotas mensuales, debe quedar muy claro que esto no perjudica a los accionistas ni se hace para ocultar pagos en B por servicios prestados. Si el particular es, por ejemplo, un proveedor o cliente, Hacienda podría intentar decir que el préstamo es en realidad un “pago anticipado” o una “comisión”.

Recomendaciones para este caso:

Interés mínimo: Aunque no haya vinculación, aplicar al menos el Interés Legal del Dinero (3,25%) elimina casi cualquier sospecha de donación. Reconocimiento de deuda: Que el contrato se eleve a público ante notario. Al ser un plazo largo (7 años) y sin pagos intermedios, la fe pública notarial da una seguridad total frente a Hacienda sobre la fecha y la veracidad del préstamo. Cláusula de amortización anticipada: Permitid que el particular pueda devolver dinero antes si quiere, para que no parezca una estructura rígida de ocultación de capital.

Trazabilidad bancaria

Para que Hacienda no tenga dudas, el rastro bancario debe ser impecable. La clave es que la trazabilidad coincida exactamente con lo firmado en el contrato. Aquí tienes cómo gestionar los movimientos de dinero:

La transferencia inicial (La entrega)

Cuando la empresa envíe el capital al particular, el concepto debe ser inequívoco:

Concepto sugerido: “Desembolso préstamo contrato fecha DD/MM/AAAA según Modelo 600”.

Importante: La cuenta de destino debe ser titularidad exclusiva del particular que firma el contrato. Evita cuentas conjuntas si el contrato es con una sola persona.

La devolución final (A los 7 años)

Al ser un préstamo con devolución única, este es el movimiento que Hacienda vigilará con lupa.

Concepto sugerido: “Devolución total capital préstamo contrato DD/MM/AAAA”.

3. Si hay pago de intereses

Si habéis pactado intereses (por ejemplo, el 3,25%), lo ideal es que el particular haga dos transferencias separadas al final del plazo:

Una por el capital principal. Otra por los intereses netos (restando la retención del 19%). Concepto: “Pago intereses netos préstamo contrato DD/MM/AAAA”.

El rastro documental “por si acaso”

Guarda durante al menos 10 años (los 7 del préstamo + 3 de margen de prescripción):

El justificante bancario de la salida del dinero (empresa).

El justificante bancario de la entrada (particular).

La copia sellada del Modelo 600 (es tu “escudo” legal).

Si el préstamo fuera muy elevado (más de 100.000€), es muy recomendable que el particular presente el Modelo 720 o similar si el dinero se mueve al extranjero, aunque sea un préstamo.

Ejemplo: Préstamo de 80.000 €

Entre particulares, Hacienda podría considerarlo una donación, y el particular pagaría entre un 7,65% (para familiares directos) y un 34% (según la Comunidad Autónoma y el grado de parentesco, que al ser “extraño” sería el máximo) sobre los 80.000 €.

Retención del 19% (Si hay intereses)

Si decides aplicar el Interés Legal (3,25%) para evitar problemas, el cálculo para 80.000 € a 7 años sería:

Intereses totales: Aprox. 18.200 € (simple) o más si es compuesto.

Retención (19%): El particular debería retener unos 3.458 € de esos intereses y pagarlos a Hacienda mediante el Modelo 123 .

Ingreso para la empresa: La empresa declararía los 18.200 € como beneficio en su Impuesto de Sociedades.

Protocolo de Seguridad para 80.000 €

Para una cifra así, no te la juegues con un contrato privado simple:

Elevación a Público: Haz el contrato ante notario. Cuesta unos 150-300 €, pero es la prueba irrefutable de que el préstamo existe desde una fecha cierta. Modelo 600: Preséntalo sí o sí. Es obligatorio y gratuito. Contabilidad: La empresa debe reflejar el préstamo en su balance (cuenta de “Créditos a corto/largo plazo”).

¿Qué pasa si la empresa necesita el dinero antes?

Con 80.000 € bloqueados a 7 años, es vital incluir una cláusula de cancelación anticipada por si la empresa entra en pérdidas o necesita liquidez urgente.

En España, las sociedades no “donan” como los particulares. Si una empresa entrega dinero a un particular sin contraprestación, la fiscalidad cambia radicalmente porque entra en juego el Impuesto sobre Sociedades.

Aquí te aclaro quién paga qué y por qué Hacienda “ataca” estas operaciones:

¿Quién paga el impuesto?

El particular (Prestatario): Si Hacienda considera que los 80.000 € son un regalo, el particular SÍ paga . Pero no paga el Impuesto de Donaciones (que es para regalos entre personas físicas), sino que debe tributar en su IRPF como una Ganancia Patrimonial no justificada (en la base general, que puede llegar al 45-50% según su renta).

La empresa (Prestamista): Al ser una sociedad, no existe el concepto de “donación” deducible. Para la empresa, ese dinero que “regala” se considera un gasto no deducible. Esto significa que la empresa no puede restar esos 80.000 € de sus beneficios para pagar menos impuestos; al contrario, Hacienda le obligará a tributar por ellos.

El riesgo de la “Liberalidad”

En el Impuesto sobre Sociedades, las entregas de dinero sin causa comercial se llaman liberalidades.

Las liberalidades no son deducibles .

Si la empresa presta 80.000 € al 0% a un extraño, Hacienda dirá: “Usted está regalando el uso del dinero. Por tanto, le imputo un ingreso teórico (el interés legal del 3,25%) aunque no lo haya cobrado”. La empresa pagará el 25% de Sociedades sobre esos intereses “fantasma”.

Para evitar que el particular acabe pagando un 40% de IRPF por esos 80.000 €, es vital que:

El contrato sea impecable (mejor ante notario).

Se devuelva el dinero mediante banco al final de los 7 años.

Si podéis, poned un interés mínimo (aunque sea el 3,25%). Esto “mata” cualquier sospecha de que es un regalo o un pago en B.

Cuando el préstamo es de una empresa española a un no residente

El Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR)

En lugar del IRPF, el particular está sujeto al IRNR.

Intereses: Si el préstamo tiene intereses, estos se consideran renta obtenida en España.

Retención estándar: La empresa española debe retener, por norma general, un 19% (si reside en la UE, Islandia o Noruega) o un 24% (resto del mundo) sobre los intereses pagados.

Convenios de Doble Imposición (CDI): Si el particular vive en un país con convenio con España (como la mayoría de países de la UE, EE.UU., México, etc.), la retención suele reducirse al 10% o incluso al 0%.

Exención de intereses en la Unión Europea

Si el particular reside en otro país de la Unión Europea, los intereses del préstamo suelen estar exentos de retención en España, siempre que no se trate de un paraíso fiscal. Esto facilita mucho la operación.

El riesgo de “Ganancia Patrimonial” internacional

Si Hacienda sospecha que los 80.000 € son un regalo (donación encubierta):

El particular tributará en España por el IRNR por esa “ganancia” al tipo fijo (19% o 24%), ya que el dinero sale de una fuente española.

La empresa tendrá un gasto no deducible en su Impuesto de Sociedades (25%).

Movimientos de Capital)

Si es por transferencia bancaria (lo correcto), el banco español informará automáticamente al Banco de España y a la Agencia Tributaria a través del sistema ETE (Encuesta de Transacciones Exteriores) si la cifra es alta o recurrente.

¿Qué pasa con el ITP (Modelo 600)?

Sigue siendo obligatorio presentar el Modelo 600 en España porque el negocio jurídico (el préstamo) nace de una empresa española. Se marca como “Exento”, por lo que no se paga nada, pero sirve para que Hacienda tenga constancia oficial de que ese dinero que “sale del país” tiene una causa legal de devolución.

Recomendación estratégica

Si el particular reside fuera, es obligatorio que el contrato mencione:

Residencia fiscal del prestatario y certificado de residencia de su país.

Aplicación del Convenio de Doble Imposición si existe (para bajar la retención).

Cuenta IBAN internacional clara para la trazabilidad de la devolución. Ver más a continuación.

La “Encuesta de Transacciones Exteriores” (ETE)

Al ser una operación de más de 50.000 € con el extranjero:

El banco español informará al Banco de España de la salida de los 80.000 €.

Si a los 7 años el dinero vuelve desde el mismo IBAN del particular, el expediente se cierra sin problemas.

Si vuelve desde otra cuenta, el Banco de España puede pedir aclaraciones sobre quién es el titular de esa cuenta origen.

¿Qué debe decir el contrato sobre las cuentas?

Para blindar la operación, el contrato debe especificar:

IBAN de la Empresa: Donde se recibirá la devolución. IBAN del Particular: Desde donde se enviará la devolución. Compromiso de notificación: Una cláusula que diga: “El Prestatario se compromete a realizar la devolución desde una cuenta de su titularidad. Cualquier cambio de cuenta bancaria deberá ser comunicado y justificado a la Empresa”.

El tipo de cambio (Si el país no tiene Euros)

Si el particular vive en un país con otra moneda (ej. EE.UU., Reino Unido, México), pactad la devolución en Euros: Especifica que la empresa debe recibir exactamente 80.000 €. Así, el riesgo del tipo de cambio lo asume el particular y la empresa no tiene pérdidas contables “extrañas” que Hacienda pueda cuestionar.

Resumen de control

Lo más importante para la empresa española es que, en su contabilidad, el asiento de “Salida de Caja” de hoy coincida en concepto y origen con el asiento de “Entrada de Caja” dentro de 7 años.

Con cambio de residencia del prestatario

Si el particular se va de España después de recibir el préstamo:

Debe comunicar el cambio a la empresa: La empresa necesita el certificado de residencia fiscal del nuevo país para no retener el 19% (o aplicar el tipo reducido del Convenio) sobre los intereses.

Sin certificado actualizado: La empresa española está obligada por ley a tratarlo como residente español y retenerle el 19% íntegro. Si no lo hace y el particular ya no vive aquí, la empresa asume el riesgo de una sanción.

¿Qué pasa si el Convenio dice “0% de retención”?

Si el país de destino tiene un convenio que deja los intereses al 0% (como ocurre en casi toda la Unión Europea):

El particular le entrega el certificado a la empresa.

La empresa le paga los intereses brutos (sin quitarle nada).

La empresa presenta el Modelo 216 (informativo) para decir que no ha retenido nada porque existe un convenio.

Resumen de pasos para el particular:

Darse de baja en España: Presentar el Modelo 030 en la AEAT para comunicar el cambio de domicilio al extranjero. Darse de alta en el nuevo país: Registrarse en su sistema fiscal. Solicitar el Certificado: Pedirlo una vez cumpla el tiempo de residencia allí y enviárselo a la empresa española para “blindar” el préstamo.

Sobre los intereses de un préstamo: los convenios (2 ejemplos)

Dos casos especiales y distintos:

Convenio España - Andorra (En vigor desde 2016)

Es un convenio moderno que busca normalizar las relaciones tras salir Andorra de la lista de paraísos fiscales.

Retención en España: El convenio establece un máximo del 5% de retención sobre los intereses. Nota: Sin el convenio, la empresa española tendría que retener el 19%. Al presentar el certificado de residencia andorrano, la retención baja al 5%.

Intercambio de información: Es automático y total . Hacienda española sabrá que el particular tiene ese derecho de crédito y que el dinero ha viajado a una cuenta en Andorra.

Riesgo de “Operación Vinculada”: Si el particular fuera socio, Hacienda mira con lupa los préstamos a Andorra para evitar el desvío de beneficios (erosión de la base imponible).

Convenio España - Panamá (En vigor desde 2011)

Panamá es un caso más complejo. Aunque hay convenio, España lo reincluyó recientemente en su lista de jurisdicciones no cooperativas (paraísos fiscales) a efectos internos, lo que endurece la vigilancia.

Retención en España: El convenio fija un máximo del 10% sobre los intereses.

Vigilancia Especial: Al estar Panamá en la “lista gris/negra” de la UE, un préstamo “sospechoso” activa automáticamente las alarmas de Blanqueo de Capitales en Europa . Al estar en la lista de la UE, los bancos españoles aplicarán Diligencia Debida Reforzada, sobre todo ante sospecha de blanqueo. Un documento de la junta de la empresa prestamista ayudaría.

Gastos no deducibles: En ciertos casos, si la operación se considera artificiosa, la empresa española podría tener problemas para deducir cualquier gasto relacionado con este préstamo si no demuestra un motivo económico válido (más allá del ahorro fiscal).

El gran riesgo: La “Transparencia Fiscal”

Si el particular se traslada a Andorra o Panamá justo después de recibir el préstamo:

Exit Tax: Si el particular tiene muchas acciones en la empresa, podría tener que pagar impuestos por irse de España (aunque por 80.000 € de préstamo no suele aplicar). Justificación de Residencia: Hacienda suele negar el cambio de residencia (fiscal) a estos países si el particular mantiene su casa o familia en España, obligándole a pagar impuestos aquí como si nunca se hubiera ido.

Si el particular reside en España, Hacienda sospechará que el préstamo es un pago encubierto para evitar el IVA (21%) y las retenciones de IRPF. Para neutralizar esta sospecha, debes “armar” el préstamo con estas tres defensas:

La Cláusula de “Motivación Económica”

En el contrato, no pongas solo “préstamo”. Añade una cláusula que explique por qué la empresa hace esto. Ejemplos que Hacienda acepta:

Fidelización comercial: “El préstamo se concede en el marco de una relación comercial estratégica para asegurar el suministro/ventas de X producto”.

Inversión con garantía: “La empresa busca una rentabilidad superior a los depósitos bancarios (aplicando el 3,25%) con garantía personal del prestatario”.

Aplicar el Interés de Mercado (Fundamental)

Si el préstamo es al 0%, la sospecha de que es un pago por servicios es casi imposible de quitar.

Si cobras intereses (ej. 3,25%): La operación parece un negocio para la empresa. Hacienda ve que la empresa gana dinero y que el particular paga por él. Esto “normaliza” la situación.

Si es al 0%: Hacienda dirá que la empresa está perdiendo dinero (el coste de oportunidad) y que el particular recibe un “regalo” a cambio de un trabajo no declarado.

Prueba de Inexistencia de Servicios

Hacienda mirará si el particular ha emitido facturas a la empresa u otras evidencias que sugieran una relación laboral o profesional.

El peligro: Si el particular es, por ejemplo, un diseñador o asesor, y “casualmente” recibe 80.000 € justo cuando la empresa lanza un proyecto, Hacienda sumará 2 + 2 y liquidará el préstamo como renta del trabajo.

¿Qué pasa si Hacienda decide que es un pago por servicios?

Si la inspección “tumba” el préstamo, las consecuencias son demoledoras:

Para el particular: Deberá declarar los 80.000 € como ingreso en su IRPF (pudiendo pagar hasta el 45-50% de golpe). Para la empresa: Deberá pagar el IVA (21%) que no se facturó.

No podrá deducir el gasto si no hay factura.

Sanción mínima del 50% del importe defraudado.

El “Escudo” definitivo: El Acta de la Junta

El Acta de la Junta es vital. En ella, los dueños de la empresa deben declarar:

“Se aprueba el préstamo de x € a D. [Nombre] con el objetivo de [Motivo], pactando un interés del 3,25% y un plazo de 7 años, entendiendo que esta operación es beneficiosa para la tesorería de la sociedad.”

Esto demuestra que no es una decisión “oculta” del administrador para pagar a alguien por debajo de la mesa, sino una decisión estratégica de la propiedad.

Establecer una carencia

Es una estrategia legal y habitual para dotar a la operación de una mayor apariencia de “negocio real” y evitar que Hacienda sospeche de un pago encubierto.

Aquí te explico cómo configurarlo para que sea seguro:

¿Cómo funciona la carencia en un préstamo?

Existen dos formas de pactar esta carencia de 2 o 3 años:

Carencia de amortización (Solo pagas intereses): El particular no devuelve capital durante los primeros 3 años, pero sí paga los intereses mes a mes o año a año. Es la opción más segura porque hay movimiento bancario periódico.

Carencia total (No pagas nada hasta el año 4): No se paga ni capital ni intereses. Los intereses de esos 3 años se acumulan (capitalizan) al préstamo. Es la que más sospechas levanta en Hacienda, por lo que debe estar muy bien justificada en el contrato.

El “Gancho” de los intereses altos

Pactar un interés alto (por ejemplo, un 6% o 7%, que es el tipo medio de los préstamos personales bancarios en 2026) tiene una ventaja fiscal enorme:

Justificación para la empresa: La empresa justifica que presta una cantidad a un tercero porque va a obtener una rentabilidad mucho mayor que la que le da el banco (que puede estar al 2-3%).

Adiós a la “Donación”: Hacienda no puede decir que es un regalo si el particular acaba devolviendo mucho más dinero del que recibió.

3. El riesgo: La “Devengación” de impuestos

Ojo con esto, porque es el error más común:

Para la Empresa: Aunque el particular no pague intereses durante los 3 años de carencia, la empresa debe declarar y pagar el Impuesto de Sociedades (25%) sobre los intereses que se van “generando” cada año (criterio de devengo), aunque no los haya cobrado físicamente.

Para el Particular: No tiene que pagar nada hasta que empiece a desembolsar el dinero, pero debe tener claro que al final del periodo de carencia, la deuda habrá crecido (si se capitalizan los intereses).

4. Ejemplo práctico (80.000 € al 6% con 3 años de carencia total)

Años 1 al 3: El particular paga 0 €. Los intereses (4.800 €/año) se suman a la deuda.

Año 4: La deuda ya no es de 80.000 €, sino de 94.400 € .

Años 4 al 7: El particular debe empezar a devolver esos 94.400 € según el nuevo calendario.

¿Cómo redactarlo para que Hacienda lo acepte?

Debes incluir una cláusula de “Capitalización de Intereses” (Anatocismo):

“Se pacta un periodo de carencia total de 36 meses. Durante dicho periodo, los intereses devengados al tipo del 6% anual no serán exigibles, procediéndose a su capitalización e incremento del principal adeudado al finalizar cada ejercicio anual.”

Una recomendación “anti-inspección”:

Si quieres la máxima seguridad, pacta intereses altos pero con pago anual. Que el particular transfiera los intereses (ej. 4.800 €) una vez al año desde su cuenta a la de la empresa. Ese rastro bancario anual es la “prueba de vida” definitiva del préstamo para Hacienda.