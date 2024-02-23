Aspectos Jurídicos de las Plataformas Digitales

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios.

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del comercio exterior,, sobre los "Aspectos Jurídicos de las Plataformas Digitales". Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

