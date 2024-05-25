Auditorías Ambientales

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Auditorías Ambientales en el Derecho Español

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Auditorías Ambientales a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Auditorías Ambientales se define como:

La auditoría ambiental tiene sus orígenes en Estados Unidos a finales de la década de los años 70 Nació con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales en la materia a consecuencia y a tenor del aumento y complejidad de la normativa medioambiental …