Banca Al Por Menor

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Designa todas las pequeñas transacciones bancarias, hechas con personas o empresas modestas o con el público en general. La apertura de cuentas de ahorro, la concesión de créditos al consumidor y la negociación de pequeñas cantidades de billetes extranjeros (referido a las personas, los migrantes, personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones) o cheques de viajero a los turistas, son todas consideradas operaciones de banca al por menor. .

