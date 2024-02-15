Banca Comercial

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Captación Integral de la Banca Comercial

Concepto de Captación Integral de la Banca Comercial en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: La captación integral comprende la realizada vía instrumentos tradicionales de la banca, aceptaciones bancarias y los valores gubernamentales que la banca maneja por sus clientes o intermediaciones por cuenta de terceros.

Banca Comercial

Se denomina así a las instituciones de crédito para captar recursos financieros del público y otorgar a su vez créditos, destinados a mantener en operación las actividades económicas.

Por estas transacciones de captación y financiamiento, …