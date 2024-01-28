Banca Electrónica o Virtual

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Término aplicado al sistema que permite a un cliente el acceso a su banco y la realización de sus operaciones bancarias desde un computador u ordenador que puede estar instalado en su oficina o en su casa. Operaciones bancarias que se realizan mediante sistemas de computo. La palabra virtual implica que el cliente puede actuar como si estuvieses en el banco sin estarlo. .

Algunas Voces relacionadas con Banca Electrónica o Virtual en la Plataforma