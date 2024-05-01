Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre la . Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte también sobre la "Inversión en Infraestructura en África" y acerca de las infraestructuras en África, la demanda futura y las carencias de inversión.