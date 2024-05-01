Banco Asiático de Inversión en Infraestructura
Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre la . Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Nota: Consulte también sobre la "Inversión en Infraestructura en África" y acerca de las infraestructuras en África, la demanda futura y las carencias de inversión.