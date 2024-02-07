Banco Consorcial

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Banco cuyos accionistas son otros bancos, ninguno de los cuales posee la mayoría de sus acciones o el control de su gestión. El buen funcionamiento de un banco consorcial depende del consenso de sus accionistas o de la gran autonomía que éstos conceden a la gerencia general .

