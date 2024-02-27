Banco de Negocios

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El nombre de banco de negocios se usa sobre todo como traducción de la expresión inglesa merchanbank. Con pequeñas diferencias debidas a las reglamentaciones y costumbres locales, así como a las distintas características de sus respectivos mercados.

Tema: mercados. En Estados Unidos los bancos de inversión son una versión americana de los bancos de negocios ingleses. En América Latina acostumbramos llamarlos bancos de segundo piso, porque son bancos que no trabajan con el público en general, sino solo con grandes corporaciones. .

