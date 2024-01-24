Banco Europeo de Inversiones (BEI)

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera pública establecida y gobernada por los Estados miembros de la Unión Europea. El BEI fue constituido por los Estados miembros de la UE en virtud del Tratado de Roma (Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (firmado el 25 de marzo de 1957, entró en vigor el 1 de enero de 1958) 298 UNTS 11) en 1957, y formalmente establecido en 1958. El BEI fue uno de los primeros bancos de desarrollo regionales del mundo que prestan servicios…