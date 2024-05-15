Banco Federal

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Banco Federal en el Artículo 88 de la Constitución de Alemania

Este artículo trata sobre Banco Federal, y está ubicado en la Parte VIII, sobre la Ejecución de las Leyes Federales y la Administración Federal, de la Constitución alemana vigente. El artículo dispone lo siguiente: la Federación creará un banco monetario y emisor con carácter de Banco Federal.

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Dentro del marco de la Unión Europea, sus tareas y competencias podrán ser delegadas al Banco Central Europeo, que es independiente y está al servicio del objetivo p…