Bancos de Segundo Piso

Este artículo es un complemento a la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. Es una expresión muy gráfica que se refiere a los bancos al por mayor (wholesale bank), solo atienden a clientes seleccionados, y no atienden al público en general, en la mayoría de los casos, su ubicación se encuentra en el segundo piso, de allí su nombre. .

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