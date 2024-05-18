Base de las Remesas en el Reino Unido

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto. Las normas sobre remesas cambiaron a partir del 6 de abril de 2008, cuando se hizo más complejo y más caro utilizar la base de remesas. Las normas volvieron a cambiar el 6 de abril de 2013, ya que la supresión del concepto de residencia ordinaria supuso que determinadas personas que habían podido utilizar la base de remesas…