La Basura Espacial

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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La Basura Espacial y el Derecho Internacional del Espacio Exterior

La existencia de la basura espacial o desechos espaciales (también conocidos como chatarra espacial, contaminación espacial, desechos espaciales, o desperdicios espaciales) es una cuestión no resuelta. El punto de partida de cualquier análisis es que hasta ahora no existe ninguna ley que prohíba la creación de desechos espaciales y, en consecuencia, la cantidad de desechos espaciales y los riesgos que plantean, tanto para otras operac…