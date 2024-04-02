Beneficiarios
Beneficiarios
Este artículo es un complemento de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.
Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.
Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:
Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.
En la República Dominicana
Beneficiarios Del Seguro Familiar De Salud
Todos los/as ciudadanos/as del país y los residentes legales en el territorio nacional.
En función de tratados o convenios internacionales, otros beneficiarios son posibles.
Beneficiario Económico en Derecho Tributario
Nota: la entrada principal sobre el Beneficiario Económico se encuentra aquí.…