Beneficios de la Ecología Industrial

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Industrial ecology benefits. Un provechoso cambio regulatorio puede lograrse más fácilmente mediante la cooperación entre reguladores y ambientalistas para demostrar los beneficios de las estrategias orientadas al mercado y para desarrollar mecanismos apropiados de fomento de la confianza como preludio a un cambio de las estrategias de mando y control.

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Además, si la industria quiere desarrollar la confianza entre los ambientalistas, debe asegurarse de que los esfuerzos conjuntos resulten en beneficios ambientales reales.

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