Bestsellers de Marketing B2B

Se observa un cambio en el enfoque de los temas entre los años 80 y ya entrado el siglo XXI. El comportamiento de compra y los clásicos del marketing, como la estrategia competitiva de Porter, dominan los dos periodos iniciales, pero el cambio hacia el marketing relacional, especialmente las relaciones entre el comprador y el vendedor, se hace evidente en el tercer y cuarto periodo.

Deja un comentario

Nunca te pierdas una historia sobre comercio internacional, de esta revista de derecho empresarial:

Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al comercio exterior, y respecto a sus características y/o su futuro): Al igual que en otras áreas del marketing, estos periodos presentan un creciente interés por las estadísticas y los fundamentos metodológicos (por ejemplo, Anderson & Gerbing, 1988; Nunnally & Bernstein, 1994). Para el período 2007-2009: