Biodiversidad

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Introducción: Iniciativa Biotrade

Concepto de Iniciativa Biotrade en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Es un programa de la UNCTAD, que ayuda a hacer de la biodiversidad un negocio, manejando conceptos tales como desarrollo sustentable, diversidad biológica, cadena de valor, aprovechamiento de ecosistemas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, respecto a sus características y/o su futuro): Da ap…