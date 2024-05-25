Biodiversidad Genética

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. Nota: para más información, véase Características de la Biodiversidad.

Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.

Diversidad Genética

La diversidad genética es la variación hereditaria dentro de las poblaciones de organismos y entre ellas. Se expresa tanto en los rasgos visibles externamente (por ejemplo, el color del pelo de un perro) como a nivel de las moléculas (por ejemplo, los grupos sanguíneos de los seres humanos).

En última instancia, la diversidad genética se basa en la variación de la secuencia de los cuatro pares de bases que, como componen…