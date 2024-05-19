Blockchain en el Arbitraje Transnacional e Internacional

Este artículo es una ampliación de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Los sistemas arbitrales transnacionales de criptomonedas: las cadenas de bloques

Arbitraje de bitcoin autoejecutable basado en direcciones multi-firma y sus consecuencias en el reconocimiento y la ejecución

Dentro del sistema bitcoin, los usuarios han ideado un sistema privado de adjudicación que es ligeramente más sofisticado que el mecanismo de custodia previsto inicialmente por Nakamoto: l…