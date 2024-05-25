Bosque

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Bosque

Los árboles de los bosques, dentro de ciertos límites climáticos, pueden desarrollarse en una gran variedad de condiciones, y el tipo de suelo, planta y vida animal difiere según los extremos de las influencias ambientales.

En las regiones subpolares frías y de gran latitud, los bosques están dominados por coníferas resistentes como pinos, abetos y alerces. Estos bosques de taiga (boreales) tienen inviernos prolongados y entre 250 y 500 mm (10 y 20 pulgadas) de precipitaciones anuales.En climas más templados de alta lat…