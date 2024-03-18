Brecha Salarial
El aumento dramático en la desigualdad de ingresos en Estados Unidos desde la década de 1970 hasta hoy ha sido bien documentado.
La Brecha Salarial
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la brecha salarial. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho laboral o del trabajo, y respecto a sus características y/o su futuro): Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto. Nota: para información sobre la Desigualdad Salarial, véase aquí.