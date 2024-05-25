Cadena de Suministro Sostenible

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Construyendo una Cadena de Suministro Sostenible y Resistente

La pandemia, los puntos personas con discapacidad visual en los flujos de información a través de las líneas de suministro, los cierres de plantas de procesamiento de carne en todo el mundo, la continua escasez de equipo de protección personal y, más recientemente, el escándalo del minorista británico Boohoo, han puesto de relieve la importancia de unas cadenas de suministro resistentes, sostenibles, que cumplan las leyes y se…