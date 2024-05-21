El Cálculo de Costes por Procesos

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El cálculo de costes por procesos es un tipo de cálculo de costes por operaciones que se utiliza para determinar el coste de un producto en cada proceso o fase de fabricación.

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La CIMA define el cálculo de costes por procesos como "el método de cálculo de costes aplicable cuando los bienes o servicios son el resultado de una secuencia de operaciones o procesos continuos o repetitivos.

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Los costes se promedian sobre las unidades producidas durante el periodo". El cálculo de costes por pro…