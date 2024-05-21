Cálculo de Costes por Procesos
El Cálculo de Costes por Procesos
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El cálculo de costes por procesos es un tipo de cálculo de costes por operaciones que se utiliza para determinar el coste de un producto en cada proceso o fase de fabricación.
La CIMA define el cálculo de costes por procesos como "el método de cálculo de costes aplicable cuando los bienes o servicios son el resultado de una secuencia de operaciones o procesos continuos o repetitivos.
Los costes se promedian sobre las unidades producidas durante el periodo". El cálculo de costes por pro…