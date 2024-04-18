Cámara Arbitral de Milán

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Reglamento de la Cámara Arbitral de Milán

Las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Arbitraje de Milán entraron en vigor el 1 de enero de 2010 y son aplicables a todos los procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Las Reglas son una herramienta moderna y flexible, coherentemente integrada con la última reforma legislativa italiana sobre arbitraje.

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Son el resultado de la práctica establecida de la CAM, adquirida a t…