Cámara de Compensación

Introducción: Cámara de Compensación

Concepto de Cámara de Compensación en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Cámara de compensación es una institución establecida por empresas que realizan actividades similares para permitirles compensar las transacciones entre sí con el fin de limitar las liquidaciones de pagos a los saldos netos. Las cámaras de compensación desempeñan un papel importante en la liquidación de las transacciones relacionadas con los bancos, los ferrocarriles, las bolsas de valores y las materias primas, y los pagos internacionales. Las cámaras de compensación bancarias son, por lo general, asociaciones volunta…