El cambio climático global tendrá implicaciones de gran alcance para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos en un futuro previsible, porque agravará los problemas existentes -como la pobreza, las tensiones sociales, la degradación medioambiental, la ineficacia de los dirigentes y la debilidad de las instituciones políticas- que amenazan la estabilidad interna en varios países. La centralidad del CO2 para fines científicos y políticos tiene que ver en gran parte con su prevalencia. Hay más CO2 en la atmósfera que de cualquier otro gas de efecto invernadero antropogénico. Pero también tiene que ver con la longevidad del CO2 en la atmósfera y la persistencia de sus efectos climáticos. Limitar el calentamiento a bastante menos de 2ºC, incluso a 1,5ºC, es ahora un importante objetivo político de la comunidad internacional. La crítica sostiene que deberíamos gastar menos en mitigación, seguir promoviendo el desarrollo humano aunque sea intensivo en carbono, y abordar el cambio climático más tarde mediante políticas de adaptación, una vez que todas las sociedades sean más prósperas. Aquí se introduce una serie de nuevos conceptos y propuestas para colmar esta laguna, y se examina en profundidad las conexiones entre el cambio climático y la seguridad energética.

La explotación humana y el exterminio de los no humanos están contribuyendo a las pandemias, al cambio climático y a otros cambios globales, y estos cambios globales están, a su vez, contribuyendo a la pérdida de biodiversidad y al sufrimiento de los animales. Como resultado, los seres humanos están dañando y matando a billones de seres humanos y no humanos cada año directamente, y potencialmente estamos dañando y matando a órdenes de magnitud más de seres humanos y no humanos indirectamente. Sin embargo, en la mayoría de los escenarios hay ganadores y perdedores. Un mundo remodelado por la actividad humana perjudicará a muchos seres humanos y no humanos. Pero también beneficiará a muchos. Del mismo modo, determinados esfuerzos de mitigación y adaptación beneficiarán a muchos seres humanos y no humanos. Pero también perjudicarán a muchos, sobre todo si sólo tenemos en cuenta a algunos individuos a la hora de decidir qué hacer. El objetivo de este texto es analizar los vínculos entre los animales y el cambio climático, y reclamar marcos políticos y de defensa de la salud y el medio ambiente que reflejen estos vínculos. En concreto, se argumenta que deberíamos incluir a los animales en la defensa y la política sanitaria y medioambiental, reduciendo el uso de animales como parte de nuestros esfuerzos de mitigación de pandemias y cambio climático y aumentando nuestro apoyo a los animales como parte de nuestros esfuerzos de adaptación a pandemias y cambio climático. Ampliando marcos políticos como One Health y el Green New Deal, se argumentará que deberíamos hacer este trabajo de forma holística, estructural y global, vinculando la salud humana, no humana y medioambiental, así como la justicia social, económica y medioambiental, tanto para los humanos como para los no humanos.

Este texto sostiene que, desde un punto de vista constructivo, un proyecto de reparaciones políticamente serio debe centrarse en la justicia climática. A medida que se aceleran los efectos del cambio climático, cabe esperar que los costes y las cargas del cambio climático afecten de forma desproporcionada a quienes se han vuelto más vulnerables debido al peso acumulado de la historia. Nuestro sistema político y económico distribuye el riesgo y la vulnerabilidad de acuerdo con los patrones desarrollados por la historia del imperio racial global. Adaptarse al cambio climático es un proyecto que puede implicar nada menos que la reordenación del globo. Más allá del hecho de que no podemos proteger nuestro progreso hacia la justicia en el mundo eco-apartheid del cambio climático desenfrenado, el hecho de que logremos un Green New Deal aquí sólo nos salvará si consiguen algo similar allí.Esta escala puede parecer desalentadora e imposible. ¿Cómo se supone que vamos a ganar un movimiento político de esa magnitud? Pero lo que he intentado argumentar a lo largo de este libro es que, durante los últimos quinientos años, la tarea de la justicia siempre ha sido así de grande. Los colonizadores y conquistadores del mundo, desde la aristocracia plantadora del sur de EEUU hasta el Tercer Reich, nunca se han confundido sobre la escala de sus ambiciones de injusticia. Ya es hora de que se encuentren con la horma de su zapato.

La cuestión del clima: Reemplazar la tecnología de combustibles fósiles que está cambiando el clima sigue siendo una tarea enorme. El aumento de emisiones de dióxido de carbono desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad como resultado el uso de combustibles fósiles.

