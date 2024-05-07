Capacidad en el Arbitraje

Este artículo es una profundización de la información sobre arbitraje y mediación en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el contexto del arbitraje y la mediación, sobre este tema. Te explicamos, en el marco de la mediación, la resolución de controversias y el arbitraje, qué es, sus características y contexto. En Francia, las disputas o controversias sobre el estado y capacidad de las personas no pueden resolverse mediante arbitraje (Artículo 2060, Código Civil). Nunca te pierdas una historia sobre arbitraje y mediación, de esta revista de derecho empresarial:

Capacidad de las partes para participar en el arbitraje en Suiza

El artículo 190 (2) (d) y (e) de la Ley de Derecho Internacional Privado (PILA) establece que un laudo puede ser impugnado si el tribunal arbitral ha violado el derecho de una parte a ser escuchado o …