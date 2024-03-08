Capital Circulante

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

En el estudio de este tema, se trata de ser capaz, a su conclusión, de:

Comprender el concepto de capital circulante.

Apreciar los componentes utilizados en la gestión del capital circulante.

Determinar cómo se utiliza el análisis de ratios para comprender el capital circulante.

Considerar las ideas tradicionales y modernas de la gestión del capital circulante.

Un texto introductorio también interesante sobre el fondo de maniobra, capital circulante o working capital ("WC", en adelante) aquí es el siguiente: