Capital Constante

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El capital constante es la inversión en materias primas y maquinarias.

Concepción Marxista Soviética

Según esta interpretación, el Capital Constante es “parte del capital que existo bajo la forma de medios de producción (edificios, instalaciones, maquinaria, combustible, materias primas, materiales auxiliares) y cuyo valor no cambia de magnitud en el proceso de producción.

La división del capital en capital constante y capital variable (ver), división que estableció Marx por primera vez, constituyó una premisa import…