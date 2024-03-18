El Capitalismo de las Partes Interesadas (Stakeholders)

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre (stakeholders). Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El capitalismo de las partes interesadas (stakeholders) propone que las empresas sirvan a los intereses de todas sus partes interesadas, y no sólo de los accionistas.

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Las partes interesadas pueden ser inversores, propietarios, empleados, proveedores, clientes y el público en general.

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La atención se centra en la creación de valor a largo plazo, no sólo en el aumento del valor para los accionistas.