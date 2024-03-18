Capitalismo de las Partes Interesadas
El Capitalismo de las Partes Interesadas (Stakeholders)
Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre (stakeholders). Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto. El capitalismo de las partes interesadas (stakeholders) propone que las empresas sirvan a los intereses de todas sus partes interesadas, y no sólo de los accionistas.
Las partes interesadas pueden ser inversores, propietarios, empleados, proveedores, clientes y el público en general.
La atención se centra en la creación de valor a largo plazo, no sólo en el aumento del valor para los accionistas.