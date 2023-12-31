Capitalismo Financiero

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho financiero, en esta revista de derecho corporativo. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de los aspectos jurídicos financieros, sobre este tema. Puede interesar la consulta de los "Rescates Financieros en Norteamérica". Te explicamos, en relación a los principios, prácticas y normas jurídicas financieras y bancarias, qué es, sus características y contexto.

Capitalismo Financiero (Financiarizado) de Acumulación

Nota: La financiarización se refiere al proceso a través del cual el sector financiero de una economía crece tanto en tamaño como en importancia en comparación con el resto de la economía. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros artículos de esta revista, en cuanto al derecho financiero y ba…