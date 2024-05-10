Captación

Este artículo es un complemento a la información sobre comercio internacional, en esta revista del derecho de los negocios. Ofrece hechos, comentarios y un análisis sobre este tema. Te explicamos, en relación a los aspectos jurídicos del comercio exterior, qué es, sus características y contexto.

Introducción: Costo de Captacion a Plazo (ccp)

Concepto de Costo de Captacion a Plazo (ccp) en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros afines: Costo ponderado de captación que pagan las distintas instituciones financieras por los depósitos a plazo.

En el mediano plazo (véase más en la plataforma (de Lawi) general) este indicador sustituirá al Costo Porcentual Promedio (CPP).

Captacion

Introducción: Captación

Concepto de Captación en el ámbito del comercio exterior y otros afines: Proceso mediante el cual el sistema financiero recoge recursos del público ahorrador y los utiliza como fuente del mercado financiero. Asunto: mercados-financie…