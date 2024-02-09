Captación de Rentas

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho tributario o fiscal, en esta revista de aspectos jurídicos de la empresa.

Deja un comentario

Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco de la imposición en la empresa, sobre este tema.

Nunca te pierdas una historia sobre el derecho fiscal corporativo y relaciones tributarias, de esta revista enfocada al derecho empresarial:

Te explicamos, en relación a los impuestos y otros aspectos tributarios, sobre las personas juridicas, qué es, sus características y contexto.

Definición de Captación de Rentas en Economía Política

Cuestión: economia-politica. El gasto de los recursos con el fin de llevar a cabo una transferencia sin compensación de bienes o servicios de otra persona o personas a uno mismo como el resultado de una decisión “favorable” en algunas políticas públicas. El término parece haber sido acuñado (o al menos…