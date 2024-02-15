Carácter de AccIón

Concepto de carácter de accIón y no de recurso en relación a este ámbito: Los defensores de esta tesis, afirman que el concepto recurso se emplea para calificar aquellos instrumentos procesales de impugnación de resoluciones no firmes. Precisamente por esto, y teniendo en cuenta que los laudos arbitrales son firmes, se puede afirmar que nos encontramos ante una accIón y no frente a un recurso, toda vez que este mecanismo no permite analizar, ni directa ni indirectamente, la correccIón en la aplicación de la Ley llevada a cabo por los árbitros, cuya actuación solo podrá ser revisada en caso de que se vulneren aspectos formales o procedimentales, es decir, la accIón de anulación implica un acto de impugnación de la validez del laudo arbitral. Como sustento de dicha tesis, y en una posición…