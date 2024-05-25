Características de la Biodiversidad

Este artículo es una ampliación de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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Niveles de la Biodiversidad

La biodiversidad (o diversidad biológica, la variabilidad de los organismos vivos, como los ecosistemas y los complejos ecológicos) (la contracción de "diversidad biológica") es un término utilizado para describir la totalidad y la variedad de la vida en la Tierra (contemple varios de estos aspectos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades). Formalmente, el Convenio sobre la Diversidad Biológica define la diversidad biológica como "la variabi…