Características de la Regulación
Características de la Regulación
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto. En inglés: Characteristics of the Regulation.
Nunca te pierdas una historia sobre medio ambiente de esta revista de derecho empresarial.
Características de la Regulación y Actividades de Armonización
Los países que participan en iniciativas de armonización exitosas suelen tener una serie de características, entre ellas:
un entorno propicio y una base sólida, que incluye principios de gobernanza eficaces -transparencia y responsabilidad- y sistemas jurídicos modernos que permiten ciertas flexibilidades;
voluntad política y una visión común;
un desarrollo socioeconómico similar al de otros…