Características y Exposición del Calentamiento Global

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre Características del Calentamiento Global. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

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¿Calentamiento global o cambio climático?

El cambio climático se ha convertido en el tema dominante del discurso medioambiental en los últimos años. Aunque el tema como tal no es nuevo, las meticulosas revisiones de la ciencia del clima que se publican periódicamente en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), así como el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos que experimentan l…