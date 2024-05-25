Carta del Medio Ambiente

Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.

El Artículo 1 de la Constitución Francesa

Este artículo, ubicado en el Carta del Medio Ambiente, dispone lo siguiente: Cada uno tiene el derecho de vivir en un medio ambiente equilibrado y respetuoso para la salud. Asunto: derecho-a-la-salud.

El Artículo 5 de la Constitución Francesa

Este artículo, ubicado en el Carta del Medio Ambiente, dispone lo siguiente: Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de preca…