Carta del Medio Ambiente
Carta del Medio Ambiente
Este artículo es una profundización de la información sobre derecho ambiental, en esta revista de derecho de empresa. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto del medio ambiente, qué es, sus características y contexto.
El Artículo 1 de la Constitución Francesa
Este artículo, ubicado en el Carta del Medio Ambiente, dispone lo siguiente: Cada uno tiene el derecho de vivir en un medio ambiente equilibrado y respetuoso para la salud. Asunto: derecho-a-la-salud.
El Artículo 5 de la Constitución Francesa
Este artículo, ubicado en el Carta del Medio Ambiente, dispone lo siguiente: Cuando la producción de un daño, aunque incierta en el estado de los conocimientos científicos, pueda afectar de manera grave e irreversible al medio ambiente, las autoridades públicas velarán, mediante la aplicación del principio de preca…