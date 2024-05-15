La Carta Social Europea

Este artículo es un complemento de la información sobre derecho laboral o del trabajo, en esta revista de derecho empresarial. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios, en el marco del derecho del trabajo, sobre la Carta Social Europea. En inglés: European Social Charter. Nota: No debe confundirse con el capítulo social de la legislación de la UE. Te explicamos, en relación a la seguridad social y el derecho laboral, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Carta Social Europea

Asuntos Sociales > Vida social > Política social > Política social europea Relaciones Internacionales > Política internacional > Instrumento internacional > Derechos humanos Organizaciones Internacionales > Organizaciones europeas > Organización europea > Consejo de Europa A continuación se examinará el significado.

Nunca te pierdas una historia sobre derecho del traba…