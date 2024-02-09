Cómo escribir una carta de presentación Consejos para afrontar una de las partes más difíciles del proceso de búsqueda de empleo 2014 . Resumen. Quizá la parte más difícil del proceso de solicitud de empleo sea escribir una carta de presentación eficaz. Y sí, debes enviar una. Aunque solo se lea una de cada dos cartas de presentación, eso sigue siendo un 50% de posibilidades de que incluir una pueda ayudarte. Antes de empezar a escribir, averigua más sobre la empresa y el puesto concreto que quieres. A continuación, capta la atención del director de recursos humanos o del responsable de la contratación con una frase inicial contundente.

Si tienes una conexión personal con la empresa o con alguien que trabaja en ella, menciónalo en la primera o segunda frase, e intenta dirigir tu carta a alguien directamente. Los responsables de la contratación buscan personas que puedan ayudarles a resolver problemas, así que demuestre que conoce lo que hace la empresa y algunos de los retos a los que…